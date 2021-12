Rutschpartie auch ohne Frost: Eisbahn an der Goitzsche wird sehr gut angenommen

Bitterfeld/MZ - Auch ohne frostige Temperaturen kann man unter freiem Himmel Schlittschuhlaufen - zumindest in Bitterfeld. Seit fast vier Wochen lockt die künstliche Schlittschuhbahn an der Seensucht’s Alm. Zur Eröffnung waren sogar Eishockeyspieler der Saale Bulls aus Halle angereist. Was sie prima fanden, hat sich mittlerweile zu einem Anziehungspunkt entwickelt.

„Wir sind sehr froh, dass es durch unsere Sponsoren inzwischen sogar möglich ist, dass alle Gäste kostenlos auf der Kunststoffbahn fahren können“, sagt Seensucht-Chef Andreas Beuster. Zudem könne man die Arbeiten rund um die Schuhe, die Bahn und alles was dazugehört in einem vernünftigen finanziellen Rahmen halten.

„Natürlich muss der Winterspaß auch coronakonform ablaufen“

„Wer es sich zutraut, kann sich immer freitags und samstag ab 17 Uhr und sonntags ab 14 Uhr auf der Bahn sportlich betätigen und seinen Spaß haben“, sagt Beuster. Nur Heiligabend bleibe das die Eisfläche geschlossen. Um dem Spaß den richtigen Rahmen zu geben, habe man neben passender Musik auch weihnachtliche Getränke und Speisen im Angebot: so zum Beispiel Waffeln, Currywurst oder Leberkäse.

„Natürlich muss der Winterspaß auch coronakonform ablaufen. Darum haben wir einen Einlass- und Kontrolldienst, der die Einhaltung der vorgeschriebenen 3G-Regel kontrolliert“, so der Chef. Da der Betrieb im Restaurant Seensucht und in der Seensucht’s Alm sowie auch in anderen Restaurants zurzeit eingeschränkt sei, habe man mit der Eisbahn und dem Drumherum zumindest einen neuen Anziehungspunkt in der Stadt und am Goitzschesee installiert, der sehr gut angenommen werde.