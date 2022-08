Spiel und Spaß am Rand der Dübener Heide Rutschen, Türme, Kettenbrücke - Schwemsal feiert seinen neuen Abenteuerspielplatz

Die Gemeinde Muldestausee investierte 60.000 Euro und wird dabei vom Verein Miteinander-Leben-Lernen unterstützt. Bedarf an Spielplätzen gibt es auch in anderen Ortsteilen. Was der Bürgermeister zu weiteren Bauvorhaben sagt.