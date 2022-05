Runter vom Gas: Die Bitterfelder Innenstadt wird ab sofort zur Tempo-30-Zone

Eine Firma hat bereits zahlreiche neue Schilder montiert. Die Regelung gilt ab sofort. Doch was gehört alles zu diesem temporeduzierten Bereich?

In der Röhrenstraße montieren Mitarbeiter der Firma Verkehrstechnik Hoffmann Schilder für die neue Tempo-30-Zone in der Innenstadt.

Bitterfeld/MZ - Seit langem gibt es den Plan, die Bitterfelder Innenstadt zur Tempo-30-Zone umzuwandeln. Rathaus und Stadtrat haben sich dafür gemeinsam stark gemacht. Denn es ist der einzige Weg, um für mehr Sicherheit gerade von Passanten im Stadtzentrum sowie für eine Verkehrsberuhigung zu sorgen. Einzelmaßnahmen wie Tempo 30 im östlichen Teil der Walther-Rathenau-Straße waren seitens der Aufsichtsbehörde dagegen mehrfach abgelehnt worden. Nun wird die vor rund zwei Jahren beschlossene große Lösung zwischen B 100 und Goitzsche Wirklichkeit: Am heutigen Donnerstag sind die Arbeiten zur Einrichtung der Tempo-30-Zone abgeschlossen worden, die Abnahme duch die Stadtverwaltung ist am Morgen erfolgt. Damit ist die neue Regelung nun in Kraft.