Rund 50 Motorräder auf Bitterfelder Markt versammelt

Wegen schlechtem Wetter musste die Ausfahrt des Bikertreffens in Bitterfeld abgesagt werden.

Bitterfeld/MZ – Der strömende Regen ließ nur eine Entscheidung zu: Die mittlerweile traditionelle Ausfahrt des Bikertreffens in Bitterfeld wurde in diesem Jahr abgesagt. „Wir wollen die Tradition erhalten, dass das Bikertreffen unfallfrei bleibt“, begründete Polizeihauptkommissar Heiko Mosch aus Dessau die Entscheidung.

Johannes Toaspern, Bitterfelds Pfarrer im Ruhestand und Organisator der Zusammenkunft, hatte zuvor die „Leitungen nach oben zum Glühen gebracht“, sagte aber: „Die Sicherheit geht vor. Und beim Regen macht es auch keinen Spaß.“

Rund 50 Motorradfahrer hatten sich in diesem Jahr zum ersten Mal auf dem Marktplatz in Bitterfeld versammelt. Die Fahrt sollte eigentlich zum Wahrzeichen, dem Bitterfelder Bogen, gehen, doch bereits vor ein paar Tagen wurde entschieden, den Gottesdienst in der Stadtkirche abzuhalten.

Dort wurde in einer lockeren Zeremonie für gute Fahrten gebetet und verstorbenen Bikern gedacht. Musikalisch untermalt wurde der Gottesdienst durch die Jazz-Band der Musikschule „Gottfried Kirchhoff“.

Viele Biker waren mit der Entscheidung einverstanden. Sie zeigten trotz des Regens ihre Maschinen, auch einige Besucher ohne PS fanden sich ein.