Rund 16.000 Euro Schaden bei Unfall mit drei Autos in Bitterfeld

Drei Autos sind am Dienstag bei einem Unfall in Bitterfeld miteinander kollidiert. Der entstandene Sachschaden ist hoch.

Bitterfeld/MZ - Ein Unfall mit drei Autos, bei dem hoher Sachschaden entstand, hat sich am Dienstagvormittag in Bitterfeld ereignet. Wie die Polizei mitteilt, befuhr gegen 11.30 Uhr ein 42 Jahre alter Nutzer eines Seat die Steinfurther Straße in Richtung Bobbau.

Der Mann wollte nach links in den Triftweg einbiegen, musste aber zunächst verkehrsbedingt halten. Ein hinter ihm fahrender 64-jähriger Hyundai-Fahrer bremste ebenfalls rechtzeitig. Hinter diesem näherte sich ein Skoda. Dessen 66 Jahre alte Nutzerin fuhr auf den Hyundai auf.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser auf den Seat geschoben. Skoda und Hyundai waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei rund 16.000 Euro.