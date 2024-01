Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bitterfeld/MZ. - Die Mitarbeiter der Bitterfelder Tafel haben alle Hände voll zu tun: Es ist 10 Uhr vormittags und bereits seit Stunden herrscht reges Sortieren in den Räumlichkeiten der Jeßnitzer Straße 6. Das tägliche Angebot an Lebensmitteln ist trotz anhaltend hoher Inflationsrate so groß, dass es auf verschiedene Räume verteilt werden muss. 1.000 Bedürftige aus dem Altkreis werden inzwischen von der Tafel versorgt, doch das Personal dafür ist momentan nur knapp bemessen. So knapp, dass aktuell niemand neu in die Versorgung aufgenommen werden kann.