Ruhestörung in Sandersdorf: Nächtliche Schreierin landet in Haftanstalt

Die Polizei nahm eine herumschreiende Frau auf der Straße fest. Foto: DPA

Sandersdorf/MZ - Eine Frau, die mitten in der Nacht in Sandersdorf laut herumschrie, ist am Wochenende in einer Justizvollzugsanstalt gelandet. Die ungewöhnliche Geschichte hat sich in der Nacht zum Sonntag ereignet.

Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses im Ring der Chemiearbeiter wurde wegen eines Vorfalls auf der Straße offenbar aus dem Schlaf gerissen. Er rief am Sonntag gegen 1.44 Uhr die Polizei wegen einer Ruhestörung durch lautes Herumschreien.

Wieso die Frau festgenommen wurde

Vor Ort fanden die Beamten dann eine 28-jährige Frau vor, die augenscheinlich ein lautes Streitgespräch führte. Genauere Angaben machte die Polizei nicht. Allerdings stellten die Beamten Erstaunliches fest.

Bei der Überprüfung der Herumschreienden kam heraus, dass gegen die Frau ein Haftbefehl bestand. Sie wurde daraufhin festgenommen und in eine JVA eingeliefert. Die Anwohner dürften danach ihre Nachtruhe ohne weitere Störungen fortgesetzt haben.