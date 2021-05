Roter Renault Clio in Wolfen gestohlen

Wolfen – Unbekannte Täter haben in Wolfen einen roten Renault Clio entwendet. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Wagen mit Zerbster Kennzeichentafel zwischen Donnerstagnacht und Samstagmorgen gestohlen, während er ordnungsgemäß verschlossen in der Straße der Republik stand. Das Fahrzeug wurde in die bundesweite Fahndung aufgenommen, es entstand nach Polizeiangaben ein Schaden in Höhe von 8.000 Euro.

Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung, Zeugen werden gebeten, sich mit dem Revierkommissariat Bitterfeld-Wolfen unter Tel. 03493/301-0 oder per E-Mail unter efst.prev-abi@polizei.sachsen-anhalt.de In Verbindung zu setzen. (mz)