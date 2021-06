Rosen, Erdbeeren, Pflanzenpracht – sie stehen im Mittelpunkt, wenn es am Samstag und Sonntag, dem 12. und 13. Juni 2021, auf dem Voigt Pflanzenhof heißt: „Herzlich willkommen zum Tag der offenen Tür!“ Staunen Sie, genießen Sie und holen Sie sich Gartenwissen!

Feine (Rosen)Düfte, süßer (Erdbeer)Genuss und umfangreiches Gartenwissen erwarten die Besucherinnen und Besucher im Voigt Pflanzenhof in Raghun-Jeßnitz zum Tag der offenen Tür am nächsten Wochenende.

Augen, Nase und Gaumen werden verwöhnt

„Alle Gartenfreunde sind herzlich eingeladen, an diesem Wochenende eine erlebnis- und genussreiche Zeit bei uns zu verbringen“, sagt Geschäftsführerin Birgit Kleinwort-

Voigt und verspricht: „Wir werden die Augen, Nasen und Gaumen unserer Gäste verwöhnen.“ So ist auf dem Ausstellungsgelände die „Königin des Gartens“ in ihrer ganzen Pracht zu erleben: Hunderte verschiedene Rosensorten sind erblüht und duften in allen erdenklichen Nuancen. Getoppt wird das Schau- und Dufterlebnis vom Gaumenschmaus, den die frischen Erdbeeren bieten, die am Wochenende zum Tag der offenen Tür als pure Frucht zum Naschen, als Zutat im leckeren Kuchen und in einer erfrischenden, alkoholfreien Bowle angeboten werden.

Dazu gibt es Fachtipps zur Pflanzengesundheit

Mein Sommerflieder ist erfroren – was soll ich tun? Lavendel, Frauenmantel, Clematis – welche pflanzlichen Begleiter tun meiner Rose gut? Womit kann ich Mehltau am Apfelbaum bekämpfen? Wie halte ich meinen Rasen über das Jahr in Schuss? Diese und viele andere Fragen rund um die Themen Garten, Pflanzen und Klima können am Tag-der-offenen-Tür-Wochenende in geballter Form an die Fachberaterinnen und -berater vor Ort gestellt werden. Die Fachleute antworten in persönlichen Gesprächen, klären auf in Vorträgen und gehen auch gerne mit Interessierten auf einen Rundgang über das Ausstellungsgelände mit seinem riesigen Sortiment an Obst-, Laub- und Nadelgehölzen, an Stauden, Rosen, Kletterpflanzen, an Gräsern, Kräutern und Gemüse, um direkt an der Pflanze ihre hochwertigen Tipps weiterzugeben.

Wann? Am Samstag, 12. Juni, von 9 bis 16 Uhr, Sonntag, 13. Juni, von 11 bis 16 Uhr. Die Corona-Verordnung des Landes Sachsen-Anhalt wird selbstverständlich eingehalten.

Mehr Informationen erhalten Sie HIER ...