Rohrbruch an B100 in Bitterfeld sorgt für längerfristige Umleitung

Bitterfeld/MZ - Wahrscheinlich bis zum 8. Dezember müssen sich die Autofahrer auf der Bundesstraße 100 in Bitterfeld noch in Geduld üben. Die Straße ist zwischen dem Abzweig Gelbes Wasser und der Kreuzung Stadt Wien voll gesperrt. Die Geschäfte bleiben jedoch weiterhin erreichbar.

„Wir haben die Schadstelle jetzt freigelegt und mussten feststellen, dass die 150er Trinkwasserleitung an mehreren Stellen porös ist“, sagt Ralf Stüwe von der Midewa. Aus diesem Grund mussten die Kollegen der Bitterfelder Firma Ensmenger die Baugrube weiter vergrößern.

In der Zwischenzeit müssen Autofahrer die Umleitung nutzen

„Es bringt nichts, wenn wir jetzt das eine Loch stopfen und die Straße wieder schließen und kurz darauf fängt das Spiel von vorne an“, so Stüwe. Wenn die Baugrube es zulässt, werde man die komplette Länge der Wasserleitung auswechseln. Erst dann könne man das Loch verfüllen, ordentlich verdichten und mit Bitumen verschließen. „Wenn alles nach Plan verläuft, kann die Straße in der nächsten Woche ab Mittwoch wieder befahren werden“, so der Midewa-Mann.

In der Zwischenzeit müssen Autofahrer die Umleitung über die Puschkin-, Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße und Am Gelben Wasser nutzen. Um einen reibungslosen Verkehr hauptsächlich in der verkehrsstarken Zeit zu gewährleisten, wurde an der Einmündung der Puschkin- auf die Dessauer-Straße eine Ampel aufgestellt.