Rohbau des neuen Amtsgerichts: In Bitterfeld ist ein Koloss für das Recht entstanden

Bitterfeld/MZ - Im Hof des Amtsgerichts Bitterfeld wird es eng. Wo einst das alte Gefängnis stand, ragt nun der Neubau des Gerichts in den Himmel. Der aber ist flächenmäßig deutlich größer, als es der Zellentrakt war. 28 Meter lag und knapp 21 Meter breit, rückt der Betonkoloss dicht an das bestehende Gerichtsgebäude mit der Klinkerfassade in der Lindenstraße heran. Am Ende werden beide verschmelzen. Derzeit wird am Innenausbau gearbeitet. Denn im Sommer 2023 soll der Neubau bezugsfertig sein. Doch bis der gesamte Gerichtsstandort saniert und neu strukturiert ist, gehen noch dreieinhalb Jahre ins Land.