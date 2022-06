Ringen um Bitterfelder Frauenklinik: Landkreis geht juristisch gegen Landesverwaltungsamt vor

Köthen/Bitterfeld/MZ - Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld zieht juristisch gegen das Landesverwaltungsamt in Halle zu Felde. Der Kreistag hat am Donnerstagabend in Köthen in einer Sondersitzung beschlossen, rechtliche Schritte gegen den Widerspruch des Amtes zum Wiederaufbau der Bitterfelder Frauenklinik einzuleiten. Bei zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung fiel das Votum sehr deutlich aus. Mit einer Dauer von rund 40 Minuten - samt Beratungspause - war es eine der kürzeren Kreistagssitzungen.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<