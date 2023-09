Riesenkürbis aus Altjeßnitz schlägt alle - Sieg bei Meisterschaft in Klaistow

Bloß nicht fallen lassen: Verladung vom Riesenkürbis in Altjeßnitz.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Altjeßnitz/MZ - „First Place - Great Pumpkin 2023“ Was für ein Titel. Es kann eben nur einen geben! Der wuchs unter den Fittichen von Kai Göricke in Altjeßnitz auf. Sein „Atlantic Giant Squash“ holte sich am Sonntag bei der 20. Wiegemeisterschaft Berlin/Brandenburg den ersten Platz und brachte 340,5 Kilogramm auf die Waage. Er setzte sich übrigens gegen 19 Mitkonkurrenten durch.