Reudener Dorfstraße bleibt länger dicht - Geplante Bauzeit verzögert sich

Die Dorfstraße in Reuden wird gründlich saniert.

Reuden/MZ/chf - An der Dorfstraße in Reuden wird länger gebaut als ursprünglich vorgesehen. Die Planung habe aktualisiert und an die neuen Gegebenheiten angepasst werden müssen, teilt die Stadt mit.

Neue Trassenführung

So können bislang vorgesehene Baumfällarbeiten wegfallen. Andererseits aber müssten die nun neu vorgeschriebenen Abstände zu den Bäumen eingehalten werden, heißt es aus der Verwaltung. Dadurch nimmt die Medientrasse zur Erschließung aller privaten Grundstücke zwischen neuer Fahrbahn und Entwässerungsmulde nun einen anderen Verlauf.

Das führt allerdings zu Platzproblemen im Straßen- und Rohrleitungsbau im Untergrund: Da offenbar bei paralleler Arbeit von Straßen- und Rohrleitungsbau keinerlei Querung der Baustelle durch Privat- und Baumaschinenverkehr möglich wäre, können beide Arbeiten nicht gleichzeitig durchgeführt werden, wie aus der Mitteilung der Pressestelle der Stadt hervorgeht. Demnach müssen die Arbeiten nacheinander erfolgen. Das freilich wirkt sich auf den Termin der Fertigstellung aus. Die Freigabe soll jedoch im kommenden Jahr sein. Ursprünglich war sie für den 31. Mai 2022 vorgesehen.

Die Privatgrundstücke sind erreichbar. Für die Anwohner stehen nach den Worten der Stadtverwaltung jederzeit Ansprechpartner aus der Stadt oder der Baufirma zur Verfügung. „Die Abstimmungen zwischen den Stadtwerken und der Stadt selbst sind im Gange. Beiden Auftraggebern ist die Lage bewusst und es werden alle Anstrengungen unternommen, um die Einschränkungen für die Betroffenen auf ein Mindestmaß zu reduzieren“, heißt es vonseiten der Stadt.

Baustelle seit Juli

Bereits seit Ende Juli ist die Dorfstraße in Reuden eine Großbaustelle. Die Straße wird grundhaft saniert und ist deshalb für den Durchgangsverkehr voll gesperrt. Betroffene Autofahrer müssen derzeit eine weiträumige Umleitung in Kauf nehmen. Die Baustelle hat eine Gesamtlänge von 550 Metern. Die Baukosten für alle in Reuden geplanten Arbeiten belaufen sich laut Stadtverwaltung nach derzeitigem Stand auf insgesamt rund 1,3 Millionen Euro.