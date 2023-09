Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Reuden/MZ - Als der Umzug an seinem Ziel ankommt, wird rasch klar: Bereits zum Beginn des zweiten von drei Tagen hat die 700-Jahr-Feier in Reuden die Erwartungen übertroffen. „Bitte nicht stehen bleiben, verteilt euch“, bitten Veranstalter die Teilnehmer des Festumzuges, die über eine Stunde lang durch das kleine Örtchen an der Fuhne gezogen sind. Das machen sie dann auch gerne. Bunt gemischt geben sie am Teich ein schönes Bild ab.