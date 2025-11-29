In Reuden an der Fuhne lädt der Verein „Natürlich Reuden“ am Sonntag rund um die Bushaltestelle ein.

Reuden/MZ. - In Reuden an der Fuhne lädt der Verein „Natürlich Reuden“ am Sonntag, 30. November, ab 14 Uhr zum Adventsmarkt rund um die Bushaltestelle ein.

Gemeinsam mit dem Unterstützerverein „Florian Reuden“ entsteht dort ein bewusst kleiner, aber lebendiger Treffpunkt. Glühwein, Punsch, Bratwurst und Knoblauchbrot bilden das Angebot, dazu kommen Feuerschale und Heizpilze, die den Nachmittag gut begleiten. Im Mittelpunkt steht das Schmücken des Weihnachtsbaumes. Vereinsvorsitzende Yvonne Starke erklärt, dass jeder für fünf Euro eine Weihnachtskugel erwerben kann, die den Baum ziert. Alle Einnahmen fließen vollständig in das neue Toilettenhäuschen, das seit längerer Zeit auf der Agenda steht.

Die Aktion soll das Vorhaben ein Stück voranbringen und zugleich zeigen, wie sehr sich viele im Ort engagieren. Darüber hinaus setzt der Markt auf Nähe und Austausch. So entsteht für ein paar Stunden ein Ort, der Gemeinschaft sichtbar macht und ein lokales Projekt unterstützt.