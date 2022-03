Reuden jetzt Entenhausen? Nach Sanierung des Dorfteiches haben die Vögel eine neue Unterkunft

Reuden/MZ - Die Reudener scheinen ein ganz besonderes Völkchen zu sein. Beispiele, um dies zu begründen, gibt es einige. Da ist zum einen die Feuerwehr, die jahrelang abgemeldet war und nicht zum Einsatz fahren konnte, aber dennoch zur Stange gehalten hat. Weiter zu nennen ist die kleine Dorfkirche, die mit viel persönlichem Engagement saniert wurde und in der jetzt wieder zwei Glocken läuten. Und da ist der Verein „Natürlich Reuden“, der im Oktober 2019 aus der Taufe gehoben wurde. Und bei allen drei Beispielen sind es engagierte Einwohner, die sich für ihren Ort stark machen oder gemacht haben.

Eine von ihnen ist Yvonne Starke, die als Chefin des Vereins „Natürlich Reuden“ mit vielen Helfern etwas geschafft hat, das anfangs etwas belächelt wurde. Mit der Renaturierung des Dorfteiches haben die Vereinsmitglieder etwas bewiesen, das in der Region seinesgleichen sucht.

„Es ist den beiden Reudenern Peter Garbotz und Eberhard Wels zu verdanken, dass dieses kleine schmucke Häuschen nun auf dem Teich schwimmt“

Das, was im November 2019 noch eine wüste und mit viel Schilf bewachsene Fläche war, zeigt sich heute in einem schmucken Gewand. Im Teich ist kein Schilf mehr, der Schlamm ist ausgebaggert und rundherum wurden Blumen und jede Menge Büsche gepflanzt. Zur Krönung des Ganzen schwimmt jetzt auf dem Teich ein Haus für Enten mit drei Räumen und Auslegwaren.

„Es ist den beiden Reudenern Peter Garbotz und Eberhard Wels zu verdanken, dass dieses kleine schmucke Häuschen nun auf dem Teich schwimmt“, sagt Yvonne Starke. Die beiden seien zwar keine Vereinsmitglieder, aber mit Herz und Seele Reudener. „Wir hatten im vorigen Jahr die Idee, ein Haus für die Wassertiere zu bauen“, erzählt Eberhard Wels. Und so habe man erst einmal im Internet nach solchen Häusern geschaut.

Der Clou des Ganzen sei allerdings die Halterung, mit der das Haus im Teich verankert wurde

Danach wurde gemessen und auf eigene Kosten Material beschafft. Die Garage war dabei wie bei vielen Unternehmungen die Werkstatt. „Beim Bauen haben wir dann neue Erkenntnisse gewonnen und mussten zukaufen“, erzählen sie. Auch der drastisch gestiegene Holzpreis habe sie nicht davon abgehalten, ihr Werk zu beenden. „Als Krönung haben sie die drei Abteilungen noch mit ausgedienter Auslegwaren belegt und kleine Treppen gebaut, damit die Tiere bequem ein- und aussteigen können“, meinen sie lachend.

Der Clou des Ganzen sei allerdings die Halterung, mit der das Haus im Teich verankert wurde. „Wir haben in ein großes Gefäß eine Vierkantstütze eingelassen, an der sich das Haus bei steigendem oder fallendem Wasserstand bewegen kann“, sagen die Baumeister. Der Pegelturm im Goitzschesee sei dabei mit seinem großen Dorn aus Beton, auf dem er sich bewegen kann, so etwas wie ein Vorbild gewesen. „Bei uns kann sich das Haus dank des Vierkantes auch bei starkem Wind nicht drehen.“

Für die Vereinsmitglieder und die vielen Helfer und Sponsoren ist aber damit noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. „Demnächst wollen wir noch einen kleinen Springbrunnen im Teich installieren“, erklärt Yvonne Starke. Wer sie kennt, nimmt das sicher für bare Münze.