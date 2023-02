Einige Anwohner in Retzau werden mit Wasserwagen versorgt.

Retzau/MZ - Seit Montagabend haben einige Anwohner in Retzau kein Wasser. Grund dafür sind mehrere Rohrbrüche an der Einmündung der Straße Am Dachsberg sowie der Fürst-Franz-Straße. Die Versorgung mit Trinkwasser erfolgt derzeit über Wasserwagen der Midewa sowie Tetra-Packs. Bei den momentan herrschenden frostigen Temperaturen müssen die Wasserwagen regelmäßig getauscht werden.