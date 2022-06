Rettungsplan in Bitterfeld: Gedenken an Bürgermeisterin ist Sache des Ortschaftsrats

Hauptausschuss sieht die Stadt nicht in der Verantwortung. Kein Votum zum Ehrungsplan für Edelgard Kauf. Wie geht es nun mit ihrem Grab weiter?

Bitterfeld/MZ - Der Plan des Ortschaftsrats von Bitterfeld, auf dem Friedhof das Andenken an die erste frei gewählte Bürgermeisterin Edelgard Kauf lebendig zu halten, ist im Hauptausschuss auf wenig Gegenliebe gestoßen. Zwar wird die Absicht gutgeheißen, doch sei dies keine Angelegenheit für die gesamte Stadt, sondern Sache des Ortschaftsrates. Das Votum zum Antrag wurde deshalb vertagt in der Hoffnung, dass der Ortsbürgermeister ihn im Stadtrat, der am Mittwoch dieser Woche tagt zurückzieht.