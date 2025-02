Der historische Steigerturm in Raguhn soll saniert werden, doch der Beginn der Vogelschutzzeit am 1. März könnte das Prestigeprojekt ausbremsen. Eine Sondergenehmigung könnte Abhilfe schaffen – doch die Entscheidung steht noch aus.

Vogelschutzzeit beginnt am 1. März

Raguhn/MZ. - Der Steigerturm in Raguhn gehört zu den ältesten erhaltenen Feuerwehr-Übungsanlagen der Region. Seit seiner Errichtung im Jahr 1869 diente er Generationen von Feuerwehrleuten zur Ausbildung im sogenannten Anleitern – einer Technik, die für Rettungseinsätze in großer Höhe unerlässlich ist. Heute gilt das Bauwerk als Wahrzeichen der Stadt und als Symbol für die Entwicklung des Brandschutzes vom 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart.