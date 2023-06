Wolfen/MZ - Vor dem am Freitag startenden zweitägigen Wolfener Sommerfest – dem Nachfolger des Vereins- und Familienfests – bereitet die Stadt das Gelände in der Fuhneaue für die Besucher vor. So werden derzeit nicht nur verschiedene Rasenflächen gemäht, sondern auch Reparaturen unter anderem an den Brücken sowie Reinigungsarbeiten ausgeführt.

