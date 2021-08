Reparatur des Raguhner Weltkriegsmahnmals wird immer teurer - Schützen wollen helfen

Raguhn/MZ - Nach langem Warten kommt Bewegung in die Sanierungspläne am Raguhner Weltkriegsmahnmal. Der nächste Schritt hin zu einer Reparatur des mehr und mehr verfallenden Gedenksteins auf dem Friedhof an der Georgskirche ist gemacht. Stadt und Kirche haben beim Land gemeinsam einen Antrag auf Fördergeld für das Vorhaben gestellt. Unterstützer pochen seit Jahren darauf, dass sich hier etwas tut.

Für die Sanierung des Denkmals stehen inzwischen Kosten von 116.000 Euro im Raum

Grünes Licht für die Reparatur gibt es damit aber noch lange nicht. Das Vorhaben galt von Anfang an als kostspielige Angelegenheit, auch wegen der zu beachtenden Denkmalschutzvorgaben - nun wird es wohl nochmals deutlich teurer. Standen zuvor noch Kosten von rund 30.000 Euro im Raum, schätzt ein Architekt nun beim jüngsten Vor-Ort-Termin, dass 116.000 Euro benötigt werden.

Viel Geld, aber wohl immerhin eine belastbare Zahl, hofft Bernd Marbach (parteilos). „Zumindest hat man jetzt eine Hausnummer“, sagt der Bürgermeister von Raguhn-Jeßnitz. Aus der klammen Stadtkasse soll allerdings kein Geld in das Sanierungsprojekt fließen. Und auch das Land fördert im Erfolgsfall nur etwa die Hälfte der benötigten Summe. Deshalb müssen die Raguhner nun zunächst über 50.000 Euro aufbringen. Erst dann können die Sanierungsarbeiten überhaupt ausgeschrieben werden. „Ohne sichere Finanzierung kann man da nicht loslegen“, sagt Marbach.

Die Unterstützer des Vorhabens stehen also vor einer gewaltigen Aufgabe. Doch sie bleiben ebenfalls nicht untätig. Um Geld zu sammeln, organisiert die Raguhner Schützengilde „Schloß Libehna“ am 4. September ein öffentliches Pokalschießen für Bürger und Vereine - jeder kann teilnehmen, ohne Voranmeldung und auf Spendenbasis. Auch Speisen und Getränke sollen an jenem Tag verkauft werden, der Erlös ebenfalls in die Sanierung des Gedenksteins fließen. Auf wie viel Geld lässt sich da hoffen? „Das kommt auf die Teilnahme an. Darauf, ob wir mit der Veranstaltung punkten können“, sagt der Raguhner Ortsbürgermeister und Libehna-Präsident Steffen Berkenbusch. Die aufzutreibende Summe sei „sportlich“, doch die Raguhner haben noch andere Geldquellen im Blick. Sie wollen sich an die Lotto-Projektförderung wenden, außerdem könnte nächstes Jahr ein zweites Pokalschießen folgen.

Historiker Jörg Mantzsch setzt sich weiter für das Vorhaben ein

Auch der Historiker und Heraldiker Jörg Mantzsch setzt sich weiter aktiv für das Vorhaben ein. Vor Jahren hat er ein Wappen für die neu geschaffene Gemeinde Raguhn-Jeßnitz entworfen und es der Stadt kostenlos zur Verfügung gestellt - unter der Bedingung, dass die Sanierung des Denkmals mit dem gesparten Geld vorangetrieben wird.

Jörg Mantzsch hat das Raguhn-Jeßnitzer Wappen entworfen (Foto:Mantzsch)

Für Mantzsch ist das auch eine persönliche Angelegenheit. Der Name eines Vorfahren ist dort in Stein gemeißelt. Und das ist nicht die einzige Hilfe. Bereits im vergangenen Jahr hatten Vereine und Einzelpersonen aus der Gemeinde Spenden für das Projekt gesammelt. Zudem sagte der ehemalige Landrat Uwe Schulze (CDU) 5.000 Euro zu. Dennoch dürfte es wohl eine ganze Weile dauern, bis tatsächlich Hand ans Mahnmal gelegt wird.