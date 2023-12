Durch den Verkehrsunfall auf der B 100 an der Einmündung zur Gröberner Hauptstraße entstand ein Sachschaden in Höhe von über 2.000 Euro.

Zu einem Unfall musste die Polizei am Freitagnachmittag auf die B 100 bei Gröbern ausrücken.

Gröbern/MZ. - Zu einem Unfall mit einem Sachschaden in Höhe von rund 2.250 Euro kam es am Freitag gegen 14.15 Uhr bei Gröbern. Laut Information aus dem Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld war hier auf der B 100 eine 40-jährige VW-Fahrerin aus Richtung Wittenberg in Richtung Gossa unterwegs.

Auf Höhe der Einmündung Gröberner Hauptstraße befand sich zu dieser Zeit eine 57-Jährige mit ihrem Renault ebenfalls auf der B 100, wobei ihr Fahrzeug aus bislang unbekannter Ursache quer zur Fahrtrichtung stand. Die 40-jährige VW-Fahrerin überholte das Auto, kam dabei von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Am VW sowie an den Verkehrsleiteinrichtungen entstand Sachschaden von etwa 2.250 Euro.