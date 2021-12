Renault brennt am Montagabend in Wolfen aus - Seat ebenfalls stark beschädigt

Wolfen/MZ - Zu einem nächtlichen Einsatz mussten Polizei und Feuerwehr am Montag gegen 23.15 Uhr ausrücken. Auf einem Parkplatz in der Wolfener Dr.-Otto-Nuschke-Straße war ein Renault in Brand geraten. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand der Frontbereich des Autos bereits in Vollbrand.

Trotz sofort eingeleiteter Löschmaßnahmen wurde auch ein in unmittelbarer Nähe abgestellter Seat in Mitleidenschaft gezogen und durch die Hitzeeinwirkung stark beschädigt. Die Gesamtschadenshöhe schätzt die Polizei auf etwa 8.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.