Reifen fangen Feuer - Brandanschlag auf parkenden Laster in Wolfen?

Wolfen/MZ - Der Reifen eines Lkw hat aus bisher noch ungeklärter Ursache am Samstagabend in Wolfen Feuer gefangen. Die feuerwehr wurden gegen 20.20 Uhr alarmiert und rückte zu dem Feuer auf einem Parkplatz an der Saarstraße aus. Dort parkte der Laster.

Die Wolfener Feuerwehrleute konnten die Flammen schnell löschen und somit ein Übergreifen auf die Ladung sowie den gesamten Lastwagen verhindern. Der Schaden wird von der Polizei auf 3.000 Euro geschätzt. Die Beamten sowie auch die Feuerwehrleute gehen angesichts der Umstände des Feuers von Brandstiftung aus. Die Ermittlungen durch die Kriminalpolizei laufen.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld unter der Rufnummer 03496/42 60 oder per Mail an efst.prev-abi@polizei.sachsen-anhalt.de zu melden.