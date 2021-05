Regionale Produzenten aus Anhalt-Bitterfeld präsentieren sich jetzt in Bitterfelder Schaufenster

Bitterfeld - Kaffee neben Wurst und Käse, Rapsöl neben Eis. Wer in den kommenden Tagen am ehemaligen Elektroland in der Bitterfelder Burgstraße vorbeikommt, dem dürfte zumindest kurzfristig das Wasser im Munde zusammen laufen. Denn seit Dienstagvormittag werben regionale Erzeuger in den Schaufenstern. Die Aktion ist eine Zusammenarbeit des Landkreises Anhalt-Bitterfeld und der Wohnungsgesellschaft Neubi. Regionale Produzenten oder Vertreiber können sich kostenlos in jeweils einem Schaufenster darstellen.

Über sogenannte QR-Codes, die mit der Handykamera gescannt werden können, sowie Verweise auf die Webseite können sich Kunden nach dem ersten Eindruck weiter informieren oder die Produkte bestellen. Manche Anbieter sind sogar in Laufweite, etwa die Eisdiele Matteo am Leineufer. Chef Tino Cangemi möchte auf seine Filiale aufmerksam machen.

Alle vier Aussteller kennen sich auch über die Grüne Woche, bei der sie den Landkreis vertreten

„Die Idee ist eine super Initialzündung für kleine Firmen.“ Alle vier Aussteller kennen sich auch über die Grüne Woche, bei der sie den Landkreis vertreten. Deren Ausfall war ein Grund für die Fensterwerbung, erklärt Silvia Zjaba vom Landkreismarketing. „Es finden auch keine Märkte statt.“ Nun sollen die lokalen Angebote eben über die Fenster in der Burgstraße den Weg zum Kunden finden. So wie die Kaffeespezialitäten der Rösterei Hannemann aus Köthen, deren rot leuchtende Verpackungen Silvia Zjaba im Fenster herrichtet.

Der Zerbster Unternehmer Stefan Wallwitz betreibt den Anhaltshop24 im Internet und stellt auch die Anhalt-Kiste zusammen. „Der Landkreis ist kulinarisch sehr gut ausgestattet. Allerdings müssen diese Produkte nun wieder mehr beworben werden“, so Wallwitz, der auch selbst Bier braut und aus den Äpfeln seiner Plantage Chips und Schnaps macht. Nachgefragt werden die Lebensmittel aus seinem Onlineshop nicht nur im Kreis, sondern auch darüber hinaus.

„Die Möglichkeit, uns hier zu präsentieren, wollten wir nutzen“

Auch Thomas Berg von der Ölmühle Fuhneaue in Schortewitz nutzt die Möglichkeit, um die zahlreichen Öle zu präsentieren. „Wir haben selbst einen Hofladen, sind in vielen anderen ebenso vertreten. Aber die Möglichkeit, uns hier zu präsentieren, wollten wir nutzen.“

Um später die regionalen Produkte zum Kunden zu bringen, gibt es ebenfalls bereits Überlegungen, wie Sabine Griebsch, Digitalisierungsbeauftragte des Landkreises, erklärt. „In Bitterfeld-Wolfen etwa könnten Lastenräder zum Einsatz kommen, wir suchen nach Möglichkeiten abseits des Versandhandels.“ (mz)