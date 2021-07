Regenwetter hält am Freitag die Feuerwehren im Altkreis Bitterfeld auf Trab

Bitterfeld - Schauerartige und lang anhaltende Regenfälle über Teilen Deutschlands haben am Freitag auch einige Feuerwehren des Kreises Anhalt-Bitterfeld in Atem gehalten. Ursache für die teils starken Niederschläge, bei denen in Spitzen bis zu 40 Litern pro Quadratmeter in 24 Stunden fielen, war Tief „Arno“, dass sich von Südwesten nach Norden über das Land gezogen hat. In einer Vorabinformation des Deutschen Wetterdienstes vom Freitagmittag wurde sogar von unwetterartigen Regenschauern gesprochen. Die Wetterstation in Mößlitz hat am Freitag von 9 bis 15 Uhr etwa 30 Liter Niederschlag pro Quadratmeter gemessen.

Zum ersten Mal klingelten die Alarmglocken am Freitag bei der Feuerwehr Raguhn um 10.27 Uhr. Ziel des Einsatzes war wieder einmal die Dessauer Straße, in der einige Keller leer gepumpt werden mussten. „Das Problem besteht an dieser Stelle immer wieder, da die Wassermassen aus der höher gelegenen Siedlung, die dann durch eine Leitung für Schmutz- und Regenwasser laufen, an der Dessauer- und Gartenstraße zusammenkommen“, erklärt der stellvertretende Stadtwehrleiter Maik Kersten.

Das führe im Endeffekt zu einem Stau und das Wasser fließe aus den Gullys in die nahe gelegenen Keller. „Die Feuerwehr pumpt dann das Wasser aus dem Keller und leitet es in den separaten Regenwasserkanal.“ Da sich diese Arbeiten sehr zeitaufwendig gestalten, habe man noch die Kameraden aus Schierau/Priorau, Jeßnitz und Retzau hinzugerufen.

In Bitterfeld wurde die Feuerwehr in die Walther-Rathenau-Straße gerufen, um Wasser aus einem Keller zu pumpen. „Die Menge war aber so gering, dass wir unsere Pumpen gar nicht einsetzen konnten“, erklärt André Hempel von der Bitterfelder Ortsfeuerwehr.

Torsten Lehne vom Deutschen Wetterdienst erklärt: „Die kalten Luftmassen über dem westlichen Teil Deutschlands stoßen mit den sehr warmen im Osten zusammen. Dabei entsteht dann das Regengebiet, dass sich langsam über die Region bewegt.“