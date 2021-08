Regentief „Manfred“ macht einen Bogen um Anhalt-Bitterfeld

Bitterfeld/MZ - Während anderenorts die Feuerwehren mit dem Auspumpen von Kellern beschäftigt waren, herrschte in der Leitstelle des Landkreises Anhalt-Bitterfeld Funkstille. Zumindest was den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren betraf. Bis in die Abendstunden mussten die Kameraden zu keinem Wassereinsatz ausrücken.

Weder in der Dessauer Straße in Raguhn noch an dem neuralgischen Tiefpunkt in der Thalheimer Straße in Wolfen hat es massive Wasserstauungen oder gar Austritte aus Gullydeckeln gegeben. Tief „Manfred“ hatte einen Bogen um den Landkreis gemacht.

Gleichmäßiger Regen verhindert Überflutungen

„Solange der Regen gleichmäßig ist und keine plötzlichen Wassermassen zu Boden fallen, schaffen es die Kanäle, alles abzuleiten“, sagt Uwe Elze, Sachgebietsleiter Brand- und Katastrophenschutz. Würden allerdings sturzbachartige Regenfälle und stürmische Windböen das Geschehen bestimmen, wären die Kameraden gefragt. Das alles sei in den letzten 24 Stunden aber nicht zu verzeichnen gewesen. Somit habe relative Ruhe bei den Einsatzkräften geherrscht.

In Wettin habe man Maximalmengen von 113 Liter pro Quadratmeter in 24 Stunden gemessen, sagt Uwe Schmidt vom Deutschen Wetterdienst. Die Durchschnittsmenge in der Leipziger Tieflandsbucht, zu der Anhalt-Bitterfeld gehört, habe aber nur bei 60 bis 80 Litern gelegen, so Schmidt weiter.

Die Waldbrandwarnstufe ist auf den niedrigsten Wert gesunken

Einen Vorteil hat die große Regenmenge. Die Waldbrandwarnstufe ist auf den niedrigsten Wert gesunken und die Natur konnte wieder einmal Kraft tanken. Ob diese Regenmenge für den Wald eine Erholung ist, wagt Förster Jürgen Kristin vom Betreuungsforstamt Dessau allerdings zu bezweifeln. „Es war zwar eine ganze Menge Wasser, die von Sonntag- bis Montagabend gefallen ist“, sagt er.

Das sei aber leider nicht flächendeckend geschehen, so dass die Waldbrandwarnstufe wahrscheinlich nur kurzzeitig auf der 1 bleiben werde. Lasse der Regen nach und bekomme die Sonne wieder die Oberhand, müsse ganz schnell eine höhere Warnstufe für deutlich mehr Sicherheit ausgerufen werden.