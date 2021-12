Regenbogen für den Halt: Grundschulkinder gestalten das Wartehaus am Zörbiger Markt

Eine Zörbigerin malt mit Grundschulkindern das blaue Wartehaus am Markt farbenfroh an. Wem der jetzt letzte Schliff obliegt.

Zörbig/MZ - Ein Regenbogen, der auch an trüben Tagen die Wartezeit verschönert: Mit dieser Mission haben die Grundschulkinder in Zörbig den Pinsel geschwungen. Das blaue Wartehäuschen, das seit Mitte März auf dem Zörbiger Marktplatz steht, hat von den Kindern einen bunten Anstrich bekommen - unter Anleitung von Bärbel Bombien. „Da kommt Farbe und Lebendigkeit ins Spiel und es sieht nicht mehr so trist und grau aus“, erklärte sie die Farbidee.

Acht Kinder aus der vierten Klasse machten sich daran, die Farbe ans Wellblech zu bekommen

Die Zörbigerin hat im Stadtgebiet schon einige Male künstlerisch gewirkt und zum Beispiel die Litfaßsäule an der Victor-Blüthgen-Straße und die ehemalige Gartengaststätte „Petersilie“ verschönert (die MZ berichtete). Nun also das Wartehäuschen - geplant war die Aktion bereits, als der Unterstand eingesetzt wurde. Bürgermeister Matthias Egert (CDU) hatte bei der Hobbykünstlerin angefragt - und sie hatte dann auch zugesagt.

Viel Liebe zum Detail ist auf der Wand nun zu sehen. (Foto: Bombien)

Acht Kinder aus der vierten Klasse machten sich daran, die Farbe ans Wellblech zu bekommen - mehr konnten aufgrund des Platzmangels nicht malen. Teilweise hatte Bombien vorgezeichnet, weil der Untergrund nicht einfach ist - auf dem Wellblech hielt nur Fassadenfarbe. Und oft war sie am Wochenende bei der Arbeit - denn lieber hat Bombien es ruhig, ohne Zuschauer.

Freie Hand hatten die Kinder dann mit der Feingestaltung: Blumen, Käfer, Schmetterlinge und die grünen Blätter am Baum bringen nun Farbe in die Wartezeit. „Vielleicht ein kleiner Lichtblick in diesen Coronazeiten“, so Bärbel Bombien. Gut zwei Stunden arbeitete der Künstler-Nachwuchs an dem Häuschen. „Der Grundtenor von Kindern, Jugendlichen und auch Älteren war durchweg positiv“, berichtete Bärbel Bombien.

Noch ist die Arbeit allerdings nicht beendet, es wird noch weitergemalt

Noch ist die Arbeit allerdings nicht beendet, es wird noch weitergemalt. Für den allerletzten Schliff sind dann die Mitarbeiter des Bauhofes verantwortlich: Eine Beschichtung soll vor Wind, Regen, Schnee oder auch Vandalismus schützen. Nun liegen schon wieder Anfragen auf dem Tisch von Bärbel Bombien - dieses Mal aus den Ortsteilen. Auch dort soll sie künstlerisch wirken.

Das Wartehäuschen auf dem Marktplatz in Zörbig hatte zuvor einige Jahre in der Grünstraße gestanden. Schulkinder sollen hier auf die Busse warten können und dabei im Trockenen stehen - das war bis März nicht gegeben.