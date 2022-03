Räuberischer Diebstahl in Bitterfeld - 54-Jähriger packt in Supermarkt Rucksack voll

Bitterfeld/MZ - In einem Supermarkt in der Friedensstraße in Bitterfeld hat es am Mittwoch gegen 20.30 Uhr einen räuberischen Diebstahl gegeben. Ein Mann war vom Ladenpersonal dabei beobachtet worden, wie er Waren aus dem Regal in seinem Rucksack verstaute und - ohne diese zu bezahlen - den Laden verlassen wollte.

Als er von einer Kassiererin angesprochen wurde, ignorierte er dies und setzte seinen Weg in Richtung Ausgang fort. Hier versuchte ein 41-jähriger Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes einzugreifen und stellte sich dem Dieb in den Weg. Nach einem kurzen Handgemenge konnte der Täter dazu bewegt werden, das Diebesgut - es handelte sich um Spirituosen und Lebensmittel im Wert von 50 Euro - freiwillig herauszugeben.

Personen wurden durch die Rangelei aber nicht verletzt. Der 54 Jahre alte Täter ist für die Polizei kein Unbekannter. Er trat in der Vergangenheit bereits wegen ähnlicher Delikte in Erscheinung.