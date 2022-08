Rätsel um Gewalttat - Zeugen finden schwer verletzten 43-Jährigen in Wohnung in Bitterfeld

Zeugen haben am Montag einen schwer verletzten Mann in einer Bitterfelder Wohnung entdeckt. Er musste schließlich mittels Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Halle geflogen werden. Zu den Hintergründen des Vorfalls wird jetzt ermittelt.

Bitterfeld/MZ - Ein 43-Jähriger ist am Montag in Bitterfeld schwer verletzt und am Boden liegend von Zeugen entdeckt worden. Er musste schließlich mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Halle gebracht werden.

Zum Vorfall selbst kann die Polizei derzeit noch nicht viel sagen: Der Verletzte war am Montagabend durch Zeugen in einer Bitterfelder Wohnung am Töpferwall entdeckt worden. Diese informierten daraufhin den Rettungsdienst. Aufgrund der festgestellten Verletzungen kam der 43-Jährige zunächst in ein nahegelegenes Krankenhaus zur Erstbehandlung bevor die Überführung mittels Hubschrauber nach Halle erfolgte.

Um welche Verletzungen es sich dabei handelte, ließ die Polizei in einer ersten Stellungnahme zunächst offen.

Ermittlungen wurden direkt eingeleitet - auch im Wohnumfeld des Mannes. Zudem wurden die Spezialisten der Tatortgruppe des Landes Sachsen-Anhalt am Dienstag hinzugerufen.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung leitet das Fachkommissariat 2 der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau - dessen Schwerpunkt liegt bei Gewalt-, Brand- und Sexualdelikten.