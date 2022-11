Rangelei um Staubsauger - Mann überrascht dreiste Einbrecher in einem Keller in Bitterfeld

Kein Glück haben Diebe auf ihrem Beutezug in der Nacht zum Dienstag in Bitterfeld gehabt.

Wie die Polizei in Anhalt-Bitterfeld berichtet, wurden die Täter durch eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Bahnhofstraße gegen 3 Uhr beobachtet, wie sie durch ein offenstehendes Kellerfenster in den Abstellraum eingestiegen waren. Der 36 Jahre alte Lebensgefährte der Zeugin ging dann in den Keller und stand plötzlich den Tätern gegenüber. Einer der Unbekannten hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits an einem Schloss eines Kinderfahrrades zu schaffen gemacht, während der andere schon einen Staubsauger in den Händen hielt.

Nachdem ihm der 36-Jährige das Reinigungsgerät entrissen hatte, flüchteten die Täter aus dem Haus. Sachschaden richteten sie nicht an. Die Ermittlungen laufen.