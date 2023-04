Der Kita-Neubau am Markeschen Platz ist bereits fortgeschritten.

Raguhn/MZ - Kann die Kita am Markeschen Platz fertiggestellt werden? Die Antwort auf diese Frage ist derzeit nicht unbedingt in Stein gemeißelt. Denn die Kosten für den Neubau der Raguhner Kita sind enorm gestiegen, wie nun aus einer Beschlussvorlage für den Stadtrat von Raguhn-Jeßnitz bekanntgeworden ist. „Aufgrund massiver Baukostensteigerungen reichen die für den Neubau der Kita auf dem Markeschen Platz in Raguhn vorhandenen Mittel der Jeßnitzer Wohnungsgesellschaft (JWG) nicht aus, um die Baumaßnahme vollständig abschließen zu können und fristgerecht zu eröffnen“, heißt es darin.