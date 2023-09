Die Kindertagesstätte „Sonnenzauber“ am Markeschen Platz in Raguhn steht kurz vor der Fertigstellung. Im Frühjahr soll sie eröffnet werden.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Raguhn/MZ - Es geht voran auf der Baustelle, so viel ist sicher. Dutzende Bauarbeiter sind an diesem sonnigen Donnerstagvormittag dabei, Dämmstoffe und Kabel zu verlegen, auf dem Dach zu arbeiten oder Malerarbeiten durchzuführen. Sie arbeiten an, auf und in der neuen Raguhner Kita „Sonnenzauber“, die in Zukunft die aktuelle Einrichtung im Ort ersetzen soll (die MZ berichtete).