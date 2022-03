Raguhner Grundschüler laufen für ihren Pool

Raguhn/MZ - Wer baden will, muss laufen. Das mag ein wenig nach Triathlon klingen, war in dieser Woche aber tatsächlich das Motto an der Raguhner Grundschule „Am Markt“. Dort haben die Schüler am Dienstag einen Spendenlauf organisiert, um Geld für ihren Schulpool zu sammeln. Mit der eingeworbenen Summe sollen notwendige Reparaturen am Becken bezahlt werden.

Streitpunkt Kosten

Den Schulpool gibt es auf dem Gelände der Raguhner Bildungseinrichtung bereits seit den 1990er-Jahren - er ist ein kleines Alleinstellungsmerkmal. Über die Kosten der Anlage wurde in den vergangenen Jahren allerdings regelmäßig gestritten (die MZ berichtete). Für Wasser, Strom und Chemie kommt mittlerweile der Förderverein der Grundschule auf. Zusätzlich muss der Pool nun aber gewartet werden. „Wir haben festgestellt, dass wir Unmengen an Frischwasser nachfüllen mussten. Das konnten wir nicht bezahlen“, erklärt Schulleiter Olaf Költzsch. Wo genau die Schäden liegen, wird derzeit von Schwimmbadtechnikern geprüft. Die Grundschule rechnet mit Reparaturkosten zwischen 5.000 und 8.000 Euro. Viel Geld - doch weil die Schüler ihren Pool im Sommer nicht missen möchten, stellten sie nun gemeinsam mit den Erwachsenen besagten Spendenlauf auf die Beine. „Der wurde richtig super angenommen“, sagt Költzsch.

Insgesamt gingen auf dem Schulgelände am Dienstagnachmittag rund 150 Kinder an den Start. Jede Klassenstufe lief 15 Minuten lang. „In dieser Zeit mussten so viele Runden geschafft werden, wie möglich“, erklärt der Schulleiter. Die jungen Läufer hatten sich dafür im Vorfeld Sponsoren gesucht, die nun pro Runde einen Geldbetrag spenden. Vielfach sind das Verwandte, am Dienstag waren dann auch gleich zahlreiche Eltern und Großeltern vor Ort.

„Wird für Reparatur reichen“

Wie viel Geld durch die Aktion zusammengekommen ist, konnte noch nicht endgültig ausgezählt werden. Aber: „Es wird bestimmt für die Reparatur reichen“, sagt Költzsch. Auch die Betriebskosten für diesen Sommer sollen möglichst aus der Spendensumme gedecket werden. An der Grundschule ist man nun hoffnungsvoll, den Pool wie üblich im Juni befüllen zu können. Er wird dann für den Sportunterricht, in Freistunden oder vom Hort genutzt. „Die Schüler sind schon ganz heiß darauf“, sagt Költzsch.

Spenden an: Förderverein der Grundschule „Am Markt“ Raguhn,

IBAN: DE08 8005 3722 0300 0199 47