Raguhner Begegnungsstätte wurde als Kandidat für die „Kohle-Milliarden“ erkoren

Raguhn - Volleyballnetze, Basketballkörbe, Rasenflächen, Sitzbänke und Skateboard-Rails - dort, wo jetzt noch Bauruinen stehen. Rund um die Begegnungsstätte auf der Raguhner Muldeinsel soll sich einiges verändern, das ist seit Jahren klar. Aber nun rückt die Vision näher.

Die lange gehegten Umbaupläne haben den Weg durch die Institutionen angetreten, der am Ende Fördergelder aus den „Kohle-Milliarden“ vom Bund bescheren soll. Das hat die Stadtverwaltung laut Bürgermeister Bernd Marbach (parteilos) jüngst von der Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld (EWG) bestätigt bekommen.

Eines von nur sieben Projekten unter mehr als 70 Vorschlägen

Der Landkreis hatte das Vorhaben Ende März zum Bewerber für die nächste Förderrunde gekürt, als eines von nur sieben Projekten unter mehr als 70 Vorschlägen. Insgesamt stellt der Bund den ehemaligen Kohleregionen im Rahmen des Strukturstärkungsgesetzes bis 2038 rund 40 Milliarden Euro für Investitionen zur Verfügung. 1,68 Milliarden kann Sachsen-Anhalt selbst vergeben.

Zunächst wurden die sieben Projekte deshalb nach Magdeburg übermittelt, wo die Landesregierung sie erneut auf ihre Förderwürdigkeit prüfen wird. Anschließend tut der Bund dasselbe. Fix ist die Zusage also noch nicht. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat den Kommunen bei einem Bürgerdialog im Frühjahr jedoch in Aussicht gestellt, dass alle ausgewählten Projekte grundsätzlich mit einer Förderung rechnen können.

Insgesamt benötigt die Stadt für das Vorhaben rund 1,5 Millionen Euro

„Das hört sich gut an“, findet Marbach. Insgesamt benötigt die Stadt für das Vorhaben rund 1,5 Millionen Euro. Damit will man den Häuserblock um die Begegnungsstätte von einer „Industriebrache im Stadtzentrum zu einer grünen Oase entwickeln“, wie der Bürgermeister sagt.

Ein entsprechendes Konzept wurde bereits aufgestellt. Demnach soll in einem ersten Schritt die denkmalgeschützte Fassade der zur Mühlstraße gelegenen Fensterfront saniert werden. Im Inneren der Hauptgebäude, wo die Bibliothek untergebracht ist und der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) den Jugendclub betreibt, wird sich indes nichts verändern.

Hier ist der Umbau bereits abgeschlossen. Zuletzt musste der Jugendclub noch Spielgeräte wie das große Trampolin vom westlichen in den östlichen Innenhof umräumen. Die Hallen an der Westseite sollen in einem zweiten Schritt für den Bauhof hergerichtet werden. In einem dritten Schritt wird dann der Gebäudekomplex zur Rathausseite abgerissen - „Bruchbuden“, sagt Marbach. „Da ist nicht mehr viel zu holen“.

Heranwachsende spielen im Jugendclub Billard. (Foto: André Kehrer)

Auch Sitzbänke sollen aufgestellt werden - so, dass Jung und Alt draußen zusammenkommen können

Zuletzt soll die so geschaffene Fläche begrünt werden. Auch die Jugendlichen aus dem Club konnten hier ihre Wünsche einbringen. Geplant sind ein Sportplatz mit Basketballkörben und Volleyballnetzen, eine Wippe, Stangen für Körpertraining und ein Rail für Skateboarder.

Auch Sitzbänke sollen aufgestellt werden - so, dass Jung und Alt draußen zusammenkommen können. Ein Parkplatz an der nordöstlichen Seite komplettiert den Entwurf. „Das wäre wirklich ein Highlight für Raguhn“, sagt Marbach über den angedachte Ausbau des Areals.

Wann Land und Bund das Projekt abschließend geprüft haben werden, ist unklar

Ein Fragezeichen steht allerdings nicht nur hinter der Förderzusagen - sondern auch hinter dem Zeitplan. Wann Land und Bund das Projekt abschließend geprüft haben werden, ist unklar. Anschließend müsste der gewohnte Prozess beginnen, eine Baugenehmigung beantragt werden. Zwar will die Stadt das Vorhaben schon jetzt weiter vorantreiben. Der Baustart dürfte sich aber wohl auch im Erfolgsfall noch über ein Jahr hinziehen. (mz)