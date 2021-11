Raguhn misst zwei Wochen lang Tempo vor der Sekundarschule

Raguhn/MZ - Wenn Schulkinder auf verhältnismäßig viel befahrene Verkehrswege treffen, ist Vorsicht geboten - diese Problematik kennen wohl viele Kommunen. Auch vor der Raguhner Sekundarschule in der Gartenstraße gilt diese Maxime. Deshalb steht dort derzeit ein Tempo-Messgerät, das den stadteinwärts kommenden Autofahrern ihre Geschwindigkeit in Echtzeit vor Augen führt. Die mobile Technik ist ein Angebot des Energieunternehmens EnviaM, welches die Stadt vorübergehend in Anspruch genommen hat.

Denn: Die Stelle in der Gartenstraße „ist immer mal ein Thema, weil sie vor einer Schule liegt“, erklärt Constance Mädchen-Vötig, die Hauptamtsleiterin von Raguhn-Jeßnitz. Deshalb gilt hier ein Tempolimit von 30 Kilometern pro Stunde. „Da halten sich die Verkehrsteilnehmer leider nicht immer dran“, weiß Mädchen-Vötig. In Absprache mit der EnviaM konnte das Tempo-Messgerät deshalb für zwei Wochen nach Raguhn geholt werden. Anschließend werden die aufgezeichneten Geschwindigkeiten ausgewertet.

Den mobilen Tempo-Messer bietet die EnviaM interessierten Städten seit geraumer Zeit an. „Ziel ist, die Kommunen beim Thema Sicherheit auf Straßen zu unterstützen“, erklärt EnviaM-Sprecherin Evelyn Zaruba. Zudem hilft das Unternehmen den Städten nach eigenen Angaben beim Umgang mit den Resultaten.