Vor dem nächsten Stadtrat am 27. September debattieren die Räte über die Zusammenlegung von Feuerwehr und Wasserwehr.

Raguhn/MZ - Es geht weiter in der Kommunalpolitik von Raguhn-Jeßnitz. Nach Bürgermeisterwahl und Sommerpause kommt in zwei Wochen, am 27. September, der Stadtrat zu seiner ersten regulären Sitzung zusammen. Vorbereitet wird diese durch den Haupt- und Finanzausschuss, der am heutigen Mittwoch, 13. September, tagt.