RAGUHN/MZ/ur - Die Mitglieder des Raguhn-Jeßnitzer Stadtrates kommen am Mittwoch, 22. Februar, zu einer Sitzung zusammen. Ab 19 Uhr werden sie sich in der Begegnungsstätte in der Raguhner Mühlstraße mit den Folgen des angekündigten Rücktritts des amtierenden Bürgermeisters Bernd Marbach (parteilos) befassen. Der legt sein Amt aus gesundheitlichen Gründen zum 31. März nieder. Die ursprünglich für September geplante Bürgermeisterwahl muss deshalb vorgezogen werden.