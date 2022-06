Raguhn-Jeßnitz bestellt einen Stadt-Wasserwehrleiter: Was seine Aufgabe ist

Der Neue will Probleme benennen und die Ehrenamtlichen besser ausrüsten.

Raguhn/MZ - Wasser bestimmt sein berufliches Leben. Und nun auch noch ein Ehrenamt: Markus Gloger ist neuer Stadt-Wasserwehrleiter in Raguhn-Jeßnitz. Im März bestellten ihn die Stadtvertreter in das Amt. Er arbeitet beim Unterhaltungsverband Mulde und war zuvor beim Landkreis Anhalt-Bitterfeld in der Unteren Wasserbehörde.