Radlerin alarmiert Retter - Hubschrauber landet im Naherholungsgebiet

Holzweißig - Mitten in der Goitzschewildnis ist am Montag der Rettungshubschrauber „Christoph“ des ADAC gelandet, nachdem eine verunglückte Radfahrerin die Retter herbeigerufen hatte. Die Seniorin sei gestürzt, als sie an einen Abhang hinunter schieben wollte, hieß es vor Ort an der Unfallstelle. Bei dem Sturz zog sie sich eine Verletzung am Oberschenkel zu.

Die Verunglückte wurde durch die Einsatzkräfte erstversorgt und mit einem Rettungswagen des Deutschen Roten Kreuzes abgeholt und in ein Krankenhaus gebracht. Auch die Holzweißiger Feuerwehr wurde zur Unterstützung herbeigerufen.