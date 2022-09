Radfreundliche Kommunen aus Altkreis Bitterfeld sind nun in neuem Verein

Wolfen/Pouch/MZ - Die Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommunen (AGFK) ist in einen Verein umgewandelt worden. Durch die neue Struktur müssen nun auch die Mitgliedskommunen erneut eintreten. Denn die Mitgliedschaft in der AG gilt nicht automatisch auch für den Verein. Die Stadt Bitterfeld-Wolfen und die Gemeinde Muldestausee haben diesen Schritt nun per Ratsbeschluss vollzogen. Beide waren einst Gründungsmitglieder der AGFK.

Struktur war nicht tragfähig

„Es hat sich gezeigt, dass die Struktur einer Arbeitsgemeinschaft nicht tragfähig ist“, erklärt Bitterfeld-Wolfens Leiter des Amts für Stadtentwicklung Stefan Hermann. Das betreffe sowohl die Anbindung an eine Kommune - nämlich Aken, wo die AGFK-Geschäftsstelle liegt, als auch den Zwang, Geld im laufenden Jahr verwenden zu müssen, da es sonst an das Land zurückgegeben werden muss. Das ist bei einem Verein nicht so. In anderen Bundesländern werden solche Zusammenschlüsse bereits als Verein geführt.

Herman zog eine kritische Bilanz der bisherigen Arbeit der AGFK, die als Sprachrohr der Kommunen in Rad-Angelegenheiten agieren und gegenüber Bund und Land auftreten soll, sich aber auch über Kommunen-übergreifende Maßnahmen kümmern und diese koordinieren soll. „Bislang konnte die AGFK noch nicht so wirksam werden wie gewünscht“, so Hermann. Das sei von den Mitgliedskommunen kritisiert worden.

Was bringt die Mitgliedschaft?

Dennoch habe die Stadt profitiert. So sei die E-Bike-Ladestation am Rathaus Bitterfeld von der AG finanziert worden. Man werde zudem eines der drei Radzählgeräte ausleihen. Das sollte eigentlich bereits im JUni und Juli passieren. Doch beim vorherigen Einsatz in Köthen sei das Zählgerät beschädigt worden. Auch den Eventtrailer des Vereins Fahrradfreundlicher Kommunen samt Fahrradsimulator will Bitterfeld-Wolfen laut Hermann bei Veranstaltungen einsetzen.