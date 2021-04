Radfahrer verletzt, Spiegel abgefahren - Polizei sucht nach Unfallflüchtigen

Bitterfeld-Wolfen - Nach zwei Verkehrsunfällen im Stadtgebiet von Bitterfeld-Wolfen sucht die Polizei nun nach Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können.

Es handelt sich zum einen um einen Verkehrsunfall der sich am Montag, 26. April, gegen 17.30 Uhr, in der Schäferstraße in Bobbau ereignet hat. Laut Polizei befuhr ein 34-Jähriger mit dem Fahrrad die Alte Straße in Bobbau aus Richtung Raguhn kommend, um an der Einmündung zur Schäferstraße nach rechts abzubiegen. Ein Auto befuhr die Alte Straße in Richtung Raguhn. An der Einmündung zur Schäferstraße bog das Auto nach links ab und kollidierte dabei mit dem Radfahrer, der gerade abbiegen wollte. Der Radfahrer verletzte sich und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto - es soll sich um einen dunklen Pkw handeln - hatte pflichtwidrig den Unfallort verlassen.

Bereits am Samstag, 24. April, hatte es zwischen 12 und 13.19 Uhr ein unschönes Ereignis in Wolfen, in der Dessauer Allee gegeben. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen parkte eine Fahrzeugführerin den von ihr genutzten Suzuki am Fahrbahnrand vor dem Haus Nummer 5. Als sie nach einiger Zeit zum Auto zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung an der Fahrertür sowie am linken Außenspiegel fest. „Im Bereich des Autos sowie bei zwei weiteren geparkten Fahrzeugen wurden Glasteile einer Beleuchtungseinrichtung sowie Teile einer Außenwand, möglicherweise eines Schaustellerfahrzeuges, aufgefunden“, heißt es im Polizeibericht. Beim Vorbeifahren könnte ein Fahrzeug diese Teile verloren haben, welche dann die Autos beschädigte. Der am Fahrzeug entstandene Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter Tel.: 03493/3010 in Verbindung zu setzen.