Radfahrer guckt in Bitterfeld zu tief ins Glas - und muss nach Hause schieben

Polizei stoppt den Betrunkenen in Bitterfeld. Nun droht dem 43-Jährigen ein Verfahren.

Bitterfeld - Die Polizei hat in Bitterfeld einen Radfahrer gestoppt, der mit fast zwei Promille in der Brehnaer Straße unterwegs war. In der Nacht zum Sonntag waren die Streifenpolizisten gegen 0.23 Uhr auf den Mann aufmerksam geworden.

Wie es aus dem Polizeirevier heißt, konnten die Beamten bereits beim Ansprechen des 43-Jährigen Alkoholgeruch feststellen. Sie zückten den Alkomat, der 1,69 Promille anzeigte. Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Da ihm die Weiterfahrt untersagt wurde, musste der Mann schieben.