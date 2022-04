Quarantäne wird verkürzt: Diese neuen Corona-Regeln gelten ab sofort in Anhalt-Bitterfeld

Anhalt-Bitterfeld/MZ - Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat am Freitagnachmittag Entscheidungen getroffen, auf die viele Bürgerinnen und Bürger seit Tagen warten. Mit seiner 2. Allgemeinverfügung wird die Quarantäne für positiv auf Corona Getestete und enge Kontaktpersonen auf zehn Tage verkürzt. Nach sieben Tagen ist außerdem eine vorfristige Freitestung möglich. Für dreifach geimpfte Menschen gelten weniger strenge Regelungen. Die MZ stellt die wichtigsten Festlegungen aus der neuen Verfügung des Landkreises vor, die an diesem Samstag in Kraft tritt.