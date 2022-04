Pylone und Seile: Besondere Brücke soll zwischen Mühlbeck und Schlaitz über Muldestausee führen

So könnte die Brücke über den Muldestausee aussehen.

Pouch/MZ - Macht ein Brückenschlag über den Muldestausee Sinn? Dort, wo vor dem Bergbau die Fernverkehrsstraße Mühlbeck und Schlaitz verbunden hat und dann nur Fußgänger und Radfahrer unterwegs sein sollen? Antworten darauf soll eine Machbarkeitsstudie geben, die die Gemeinde Muldestausee in Auftrag geben will. Die Mitglieder des Hauptausschusses haben dem Ansinnen ihre Zustimmung gegeben. Der Gemeinderat soll sich am Mittwoch, 27. April, ab 18 Uhr im Poucher Dorfgemeinschaftshaus mit dem Thema beschäftigen.