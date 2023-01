Betreiber fordert Räumung: Pachtstreit um Sandersdorfer Strandbad landet in Bitterfeld vor Gericht

Vor dem Amtsgericht Bitterfeld wurde am Mittwoch ein Rechtstreit verhandelt.

Bitterfeld/Sandersdorf/MZ - Bereits wenige Minuten nach Beginn der Verhandlung reden die beiden Anwälte durcheinander und fallen sich ins Wort. Keine guten Voraussetzungen für einen Prozessauftakt, der auch dafür genutzt werden könnte, sich untereinander zu einigen, bevor ein Richter entscheiden muss. Doch die Fronten in dem Fall, der am Mittwoch vor dem Bitterfelder Amtsgericht landete, sind so verhärtet, dass eine Einigung schnell ausgeschlossen erscheint.