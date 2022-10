Protest im Stadthafen - 140 Bitterfeld-Wolfener senden ein Signal nach Berlin

Bitterfeld/MZ - Ein Signal nach Berlin senden und die Bundesregierung zum Handeln auffordern: Das wollten Bitterfeld-Wolfener Mitglieder der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) im Stadthafen der Ex-Kreisstadt. Ihrem Aufruf sind am Freitagabend laut Polizeiangaben 140 Personen gefolgt. „Es ist ein Anfang“, betonte CDU-Kreischef Matthias Egert und verwies darauf, dass vergleichbare Veranstaltungen auch in anderen Städten des Landes folgen werden. Die nächste ist für Halle geplant. Details will der dortige MIT-Chef Gunnar Schlicht demnächst öffentlich machen.

