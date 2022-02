Protest gegen Krieg: Breite Hilfe für die Ukraine auch aus dem Altkreis Bitterfeld

Bitterfeld/Zörbig/MZ - Mit Mahnwachen und Friedensgebeten haben zahlreiche Menschen am Wochenende im Altkreis Bitterfeld den Krieg Russlands gegen die Ukraine verurteilt.

Auch Irina und Ruslan Esanu kamen auf den Bitterfelder Marktplatz und folgten wie etwa 190 Menschen am Sonntagnachmittag dem Aufruf des Deutschen Gewerkschaftsbundes. „Ehre den Menschen in der Ukraine“, stand auf ihrem Transparent. Aus Moldawien kam das Paar 2013 nach Deutschland. „Wir verurteilen Putin aufs Schärfste“, betont der Familienvater, der jetzt als Mediziner im Bitterfelder Gesundheitszentrum arbeitet.

„Ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit“, nennen es Fabian Rohan und Marvin-Pierre Klickermann. Petra Köpsel ist fassungslos und es sei furchtbar, was jetzt geschieht. Und Dorothee Fischer sorgt sich um ihre Freunde in der Ukraine. „Mir ist es ein ganz tiefes Bedürfnis hier öffentlich für Frieden einzutreten.“

Bereits am Freitagabend kamen in Zörbig spontan 200 Menschen zum Friedensgebet zusammen. „Es ist wieder Krieg in Europa!“ Darüber sorgt sich nicht nur Zörbigs Bürgermeister Matthias Egert (CDU). Die stellvertretende Schülersprecherin Marie Schwarz brachte es mit ihren Worten auf den Punkt: „Wir stehen dem Angriff auf ein Volk machtlos gegenüber und können nicht helfen. Aber wir können uns groß machen“, sagt sie.

„Wozu sind Kriege da“ singen die Sekundarschüler aus Zörbig. (Foto: Maul)

Bitten um Frieden bei Gottesdiensten

Auch in der Stadtkirche Bitterfeld sowie bei Gottesdiensten in Ramsin, Wolfen, Schlaitz und Roitzsch war die Ukraine Thema. „Wir denken an die Menschen in der Ukraine und bitten um Frieden“, sagte Pfarrer Martin Kabitzsch. Und im Gebet des Krinaer Pfarrers Albrecht Henning hieß es: „Wir hatten gedacht, die Spaltung in Ost und West wäre längst Vergangenheit. Wir sehen die Angst der Menschen in der Ukraine vor Gewalt und Blutvergießen, vor Flucht und Vertreibung.“ Unterdessen bereitet sich der Landkreis auf die Aufnahme von ukrainischen Flüchtlingen vor.

Am Freitag hatte es dazu eine erste Schaltkonferenz des Landes gegeben. Über Zahlen wurde zwar laut Landrat Andy Grabner (CDU) noch nicht gesprochen. „Ich möchte allerdings bereits im Vorfeld versuchen, gezielt und kontrolliert Frauen und Kinder aus dem Kriegsgebiet in den Landkreis zu holen“, so Andy Graber. Dazu würden bereits Abstimmungen mit mehreren Akteuren laufen.

Doch Anhalt-Bitterfeld will auch vor Ort helfen. Deshalb hat der Landkreis eine Hilfsaktion für seinen polnischen Partnerlandkreis Pszczyńa gestartet. Pszczyńa liegt etwa 30 Kilometer südlich von Katowice und damit eigentlich weit weg von der polnisch-ukrainischen Grenze. Doch da Polen derzeit viele Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine aufnimmt und im Land verteilt, ist überall Hilfe gefragt. Die Region Pszczyńa hatte bereits über Facebook einen Aufruf gestartet und um haltbare Lebensmittel, Feldbetten, Decken, Schlafsäcke und Hygieneprodukte gebeten. Am Samstag griff Landrat Andy Grabner diesen Hilferuf auf. „Leider hat sich Deutschland in Sachen Hilfe und Unterstützung noch nicht wirklich mit Ruhm bekleckert“, schrieb dieser auf seiner Facebookseite. „Gern unterstützt der Landkreis Anhalt-Bitterfeld die Aktion unseres befreundeten Partnerkreises.“

In der Leitstelle in der Richard-Schütze-Straße in Bitterfeld werden ab Montag Spenden angenommen - länger haltbare Lebensmittel, Bettwäsche, Verbandsmaterialien. „Derzeit“, so Grabner, „wird ein Transport organisiert, welcher die Materialien voraussichtlich am 8. März nach Polen bringen wird.“

Sammelstationen eingerichtet

Auch die Kommunen reagieren. Muldestausees Bürgermeister Ferid Giebler (parteilos) schildert, dass spontan organisierte bürgerschaftliche Hilfsaktionen laufen. „Als Sofortmaßnahme prüfen wir die gemeindlichen Infrastrukturen und stellen Kontakt zu privaten Partnern und Rettungsorganisationen her. Einige Bürger werden zeitnah Familienmitglieder, Freunde und Bekannte aus der Ukraine aufnehmen.“ Unterstützungsangebote kann man an ordnungsamt@gemeinde-muldestausee.de mit dem Stichwort: UKRAINE senden.

Zörbigs Bürgermeister Matthias Egert hat ebenfalls die Verwaltung angewiesen, die Kapazitäten in der Stadt zur Unterbringung zu ermitteln. Wer sich vorstellen kann, ein Obdach zu geben, soll eine Mail an Buergermeister@stadt-zoerbig.de senden. Eine Sammelstation richte man im Bürgerhaus Großzöberitz ein. Abgabemöglichkeit ist Dienstag, 1. März, und Donnerstag, 3. März, von 8 bis 10 Uhr und von 16 bis 18 Uhr.

Für Hilfsangebote hat der Landkreis eine E-Mail-Adresse eingerichtet: ukrainehilfe@anhalt-bitterfeld.de.