Zscherndorf/MZ - Es ist ein schönes Fleckchen Erde, keine Frage. Wer am Zscherndorfer Ufer der Postgrube entlang spaziert, kann die Nase dort in die sommerliche Brise halten und sich die Beine vertreten mit Blick auf den See. Auch an einem Donnerstagmittag sind dort Spaziergänger und Hundehalter unterwegs. Oberhalb des Ufers liegt das als Vogelpark bekannte Wohngebiet und das ist nun mit dem

Ufer verbunden. Und zwar durch einen befestigten Weg. Links und rechts des Kiesweges stehen junge Bäumchen, vor ihnen zeigen hölzerne Schilder an, worum es sich handelt: Äpfel, Kirschen, Pfirsiche.